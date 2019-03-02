Тренер Шахтаря: Динамо завжди грає однаково. Завжди

Динамо завжди передбачувано грає проти Шахтаря.

Про це розповів тренер-аналітик Шахтаря Тіагу Леал.

"Динамо завжди грає однаково проти нас. Завжди. З того моменту, як я сюди прийшов, в іграх Шахтаря і Динамо відбувається одне й те саме: Динамо вичікує, що ми зробимо якусь помилку, якою вони можуть скористатися.

Що найцікавіше, так і відбувається, причому дуже часто. Говорили про це з підопічними: ми граємо більше, у нас більше моментів, у нас більше часу тримається м'яч, але ми програємо через помилки", - сказав фахівець.

Нагадаємо, що Суркіс поставив завдання, щоб Динамо на 70% складався з вихованців.

Раніше Шахтар хотів переманити Циганкова.

Джерело - Чемпіон.