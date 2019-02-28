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Шахтар хотів переманити Циганкова

Вчора 23:11 1365 0
Шахтар хотів переманити Циганкова

Хавбеком Динамо Віктором Циганковим цікавилися інші клуби, ще коли хлопець навчався в академії Динамо.

Про це розповів заступник директора академії Володимир Жаріков.

"Якщо говорити з точки зору того, що когось хотіли переманити інші клуби - це Циганков. Бігали європейські клуби, пропонували в Німеччину, в Австрію поїхати. Але у нього батько - колишній футболіст, і теж у нас працював. І сам Вітя говорив, що хоче тільки в Динамо грати. Він не піддавався на всі ці переговори. Навіть коли Шахтар пропонував. Він сказав, що бачить тільки Динамо. Ті ж хлопці Шепелєв і Миколенко теж бачили себе тільки в формі Динамо", - сказав Жаріков.

Нагадаємо, 21-річний Циганков недавно провів свій 100-й матч за Динамо. Хавбек зіграв 66 матчів в УПЛ, 16 - Лізі Європи, 11 - Лізі Чемпіонів, 5 в Кубку України і 2 - в Суперкубку.

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Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Циганков, #Динамо, #Шахтар
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