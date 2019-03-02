У форварда Динамо проблеми зі здоров'ям

У форварда Динамо Владислава Супряги проблеми зі здоров'ям.

Слова головного тренера Динамо Юрія Мороза наводить прес-служба киян.

"Рахунок на табло відображає сьогоднішні дії футболістів на полі, особливо підсилила гру заміна. Вийшли молоді хлопці, поліпшили гру в атаці і домоглися такої гарної, впевненої перемоги.

Відсутність Супряги в заявці? У нього є певні проблеми зі здоров'ям, і ми вирішили його поберегти", - сказав Мороз.