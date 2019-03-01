Динамо U-21 перемогло Десну. Буено оформив хет-трик

Півзахисники Динамо Че-Че і Вітор Буено вийшли в стартовому складі на матч 20-го туру молодіжного чемпіонату проти Десни, у якому кияни здобули розгромну перемогу.

Стартовий склад Динамо U-21: Бущан, Кравченко, Попов, Сирота, Смирний, Че Че, Надольский, Булеца, Цітаїшвілі, Буено, Шпирко.

У кінцівці першого тайму Вітор Буено подвоїв перевагу киян. (8:0).

У другому таймі він забив ще двічі.

Нагадаємо, що Сан-Паулу хоче взяти Че Че в оренду на рік.

Раніше шість гравців Динамо потрапили до символічної збірної туру УПЛ.

Джерело - Чемпіон.