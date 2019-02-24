До збірної України U-19 викликали 20 футболістів

Сьогодні ввечері, 24 лютого, юнацька збірна України U-19 під керівництвом нового головного тренера Сергія Нагорняка збереться в Києві, щоб завтра вранці вирушити до Ізраїлю, де синьо-жовті зіграють два товариські матчі (26-го й 28 лютого) з місцевими однолітками.

У списку викликаних на цей збір - 20 футболістів.

Воротарі: Андрій Артим (Карпати, Львів), Дані Джуніор Лтайф (Олімпік, Донецьк).

Захисники: Микола Ярош (Динамо, Київ), Назар Муравський (Шахтар, Донецьк), Максим Агапов (Зоря, Луганськ), Ігор Снурніцин (Олімпік, Донецьк), Роман Слива, Петро Харжевський (обидва - Карпати, Львів).

Півзахисники: Богдан Білошевський, Вікентій Волошин, Артем Шулянський (усі - Динамо, Київ), Михайло Мудрик, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів (усі - Шахтар, Донецьк).

Нападники: Владислав Супряга, Вадим Мащенко (обидва - Динамо, Київ), Олексій Кащук, Артем Холод, Данило Сікан (усі - Шахтар, Донецьк), Владислав Дмитренко (Вікторія, Німеччина).

Нагадаємо, що з 15 березня в цієї збірної розпочнеться безпосередня підготовка до еліт-раунду Євро-2019. На шляху до фінальної частини змагань синьо-жовті зустрінуться із Сербією (20 березня), господарем турніру, Італією (23 березня) і Бельгією (26 березня). Путівку до Вірменії, де з 14-го по 27 липня проходитиме фінальна частина змагань, отримає тільки переможець групи.

Нагадаємо, Динамо U-19 продовжує підготовку до зустрічі з однолітками з Ювентуса.

Раніше повідомлялося, Збірна України U-19 вийшла до еліт-раунду Євро-2019.

Джерело - Чемпіон.