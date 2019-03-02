Чорноморець - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 березня

Чорноморець - Шахтар

Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 34 матчі в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 57 матчів: +8=7-42 м’ячі 32-115

На полі Чорноморця — 27 матчів: +5=6-16 м’ячі 23-44

В УПЛ зіграно 49 матчів: +7=7-35 м’ячі 28-100

На полі Чорноморця — 24 матчів: +4=5-15 м’ячі 18-42

Останній матч на полі Чорноморця

17.09.2017. 9-й тур Чемпіонату України-2017/2018

Чорноморець - Шахтар 0:0

Шахтар не пропускає голи від одеського клубу з 9 квітня 2017 року протягом 382-х хвилин.

Безвиграшна домашня серія "моряків" проти "гірників" з 12 травня 2005 року триває в Чемпіонатах 14 (!) ігор: 4 нічиї та 10 поразок.

Цікаві факти та можливі події

Чорноморець може зазнати 90-ї домашньої поразки в Чемпіонатах.

Шахтар при Паулу Фонсеці може здобути 90-ту перемогу у всіх турнірах.

Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 16 ігор: +13=3.

Чорноморець з 31 серпня обходиться без нічиїх у Чемпіонатах 13 ігор поспіль: 2 перемоги та 11 поразок.

Пропускний домашній серіал "моряків" триває 7 ігор — 13 голів.

Гольова серія Жуніора Мораеса триває в УПЛ 3 гри — 4 м’ячі.

Чорноморець ще жодного разу не перемагав в Чемпіонатах при арбітру Ігорю Пасхалу — 7 матчів: =6-1.

Шахтар ще не програвав в УПЛ при Ігорю Пасхалу — 3 матча: +2=1, а єдина нічия якраз була в Одесі з Чорноморцем.

Прогноз Чемпіона: 0:4

Нагадаємо, Шахтар оголосив про перехід Тете.

Також, Шахтар прописав в контракті Тете клаусулу в розмірі 150 мільйонів євро.

Джерело - УПЛ.