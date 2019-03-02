Чорноморець - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
2 березня
Чорноморець - Шахтар
Арбітр: Ігор Пасхал (Херсон) провів 34 матчі в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 57 матчів: +8=7-42 м’ячі 32-115
На полі Чорноморця — 27 матчів: +5=6-16 м’ячі 23-44
В УПЛ зіграно 49 матчів: +7=7-35 м’ячі 28-100
На полі Чорноморця — 24 матчів: +4=5-15 м’ячі 18-42
Останній матч на полі Чорноморця
17.09.2017. 9-й тур Чемпіонату України-2017/2018
Чорноморець - Шахтар 0:0
Шахтар не пропускає голи від одеського клубу з 9 квітня 2017 року протягом 382-х хвилин.
Безвиграшна домашня серія "моряків" проти "гірників" з 12 травня 2005 року триває в Чемпіонатах 14 (!) ігор: 4 нічиї та 10 поразок.
Цікаві факти та можливі події
Чорноморець може зазнати 90-ї домашньої поразки в Чемпіонатах.
Шахтар при Паулу Фонсеці може здобути 90-ту перемогу у всіх турнірах.
Безпрограшна серія Шахтаря в Чемпіонаті з 11 серпня триває 16 ігор: +13=3.
Чорноморець з 31 серпня обходиться без нічиїх у Чемпіонатах 13 ігор поспіль: 2 перемоги та 11 поразок.
Пропускний домашній серіал "моряків" триває 7 ігор — 13 голів.
Гольова серія Жуніора Мораеса триває в УПЛ 3 гри — 4 м’ячі.
Чорноморець ще жодного разу не перемагав в Чемпіонатах при арбітру Ігорю Пасхалу — 7 матчів: =6-1.
Шахтар ще не програвав в УПЛ при Ігорю Пасхалу — 3 матча: +2=1, а єдина нічия якраз була в Одесі з Чорноморцем.
Прогноз Чемпіона: 0:4
Нагадаємо, Шахтар оголосив про перехід Тете.
Також, Шахтар прописав в контракті Тете клаусулу в розмірі 150 мільйонів євро.
Джерело - УПЛ.