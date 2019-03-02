Десна - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ

Мій профіль

Реал - Барселона: анонс та прогноз матчу Ла-Ліги

Сьогодні 06:50 270
Замдира академії Динамо: Суркіс поставив завдання, щоб клуб на 70% складався з вихованців
Сьогодні 11:31 131
Усик та Повєткін далекі від підписання контракту
Сьогодні 10:06 684
Реал - Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко
Сьогодні 00:00 1100
Українець пройшов процедуру зважування перед боєм за титул чемпіона Європи
Вчора 23:40 517
Українські синхроністки виграли два золота на етапі Світової серії
Вчора 23:34 518 1
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами
Вчора 18:51 1407 1
Українка побореться за вихід у фінал чемпіонату Європи
Вчора 18:00 925
Українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU
Вчора 16:23 984
Абраменко - найкращий спортсмен лютого
Вчора 12:54 632
Навколо спорту
Блоги
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання Валерій Ручка
Вчора 11:41 1861
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність Валерій Ручка
Вчора 07:30 1633
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 07:00 2501
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 06:50 1864
Уболівальник виграв 100 тисяч доларів на матчі НБА. ВІДЕО
Уболівальник виграв 100 тисяч доларів на матчі НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Вчора 01:58 948
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО Максим Буйдин
28.02.2019 19:43 3130 3
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби Максим Буйдин
28.02.2019 19:15 2572
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз
Свіжі фото Донбас Арени доводять до сліз Максим Буйдин
28.02.2019 18:33 2119
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО
Триочковий Вейда під звук сирени - момент дня в НБА. ВІДЕО Максим Буйдин
28.02.2019 17:18 612
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО
У Полтаві відбудеться масштабний турнір з карате. ВІДЕО Валерій Ручка
28.02.2019 16:25 681
Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО
Фанати Валенсії вивісили український прапор у матчі проти команди Луніна. ФОТО Максим Буйдин
28.02.2019 15:44 1390
Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО
Український хокей ще живий. Неймовірна шайба гравця Донбаса. ВІДЕО Максим Буйдин
28.02.2019 15:36 718 2
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО Андрій Твердохліб
28.02.2019 07:23 1696
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.02.2019 23:40 1909
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.02.2019 23:17 944
Новини
Стрічка Популярні Коментують
11:59 Блог Лень розсмішив усю баскетбольну Америку 200
11:49 Футбол Тоттенгем - Арсенал: де дивитися центральний матч туру АПЛ 441
11:31 Футбол Замдира академії Динамо: Суркіс поставив завдання, щоб клуб на 70% складався з вихованців 131
11:08 Бокс Укаїнський політик: Після перемоги Усика в Москві знайшлися псевдопатріоти, які зробили його ворогом 396
10:55 Футбол Десна - Динамо: де дивитися онлайн-трансляцію матчу УПЛ 376
10:26 Баскетбол Дабл-дабл Леня не допоміг Аталанті перемогти Чикаго 584
10:06 Бокс Усик та Повєткін далекі від підписання контракту 684
09:51 Футбол Саррі розповів, хто буде основним голкіпером Челсі 688
09:25 Баскетбол Атланта Леня зіграла чотири овертайми з Чикаго, Лейкерс знову програв. Результати та відеоогляд матчів НБА 507
09:08 Футбол У форварда Динамо проблеми зі здоров'ям 1554
08:50 Футбол Десна - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ 866
08:30 Футбол Капітан Манчестер Юнайтед покине клуб 1023
08:00 Блог Ласкаво просимо в пекло. Десять найбожевільніших дербі світу 624
07:50 Футбол Барселона зіграє на Ель Класіко у незвичній формі 1184
07:30 Футбол Реал - Барселона: букмекери визначили фаворита 446
07:10 Футбол Зірка Челсі встановив унікальний рекорд 710
06:50 Футбол Реал - Барселона: анонс та прогноз матчу Ла-Ліги 270
06:30 Футбол Чорноморець - Шахтар: анонс і прогноз матчу УПЛ 365
00:20 Баскетбол Лейкерс - Мілуокі: онлайн-трансляція матчу НБА 1194
00:10 Баскетбол Онлайн-трансляція матчів НБА 34895
00:00 Футбол Десна прийме Динамо, Чорноморець зіграє з Шахтарем. Матчі 20-го туру УПЛ 2517
00:00 Футбол Реал - Барселона: онлайн-трансляція Ель Класіко 1100
1 Березня 2019
23:54 ММА Легенда російського ММА спробував сховатися від поліції 756
23:40 Бокс Українець пройшов процедуру зважування перед боєм за титул чемпіона Європи 517
23:34 Плавання Українські синхроністки виграли два золота на етапі Світової серії 518 1

Десна - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ

Сьогодні 08:50 866 0
Десна - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 березня

Динамо - Десна

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачеве) провів 87 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-6

На полі Десни — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2

В УПЛ зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-4

На полі Десни: раніше не зустрічалися.

Попередній матч

23.09.2018. 9-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Десна 4:0

Голи: 1:0 - 45 Бурда, 2:0 - 67 Вербич, 3:0 - 74 Кендзьора, 4:0 - 87 Циганков.

Цікаві факти та можливі події

Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.

З 25 лютого 2018 року гольовий гостьовий серіал Динамо триває в УПЛ 15 ігор — 24 м’ячі.

У поточному Чемпіонаті з 23 вересня, якраз із матчу проти Десни, динамівці обходяться без нічиїх протягом 12-ти ігор: 9 перемог і 3 поразки.

Десна з 2 вересня на своєму полі внічию в УПЛ не грає — 6 матчів — по 3 перемоги та поразки.

Ворота Динамо залишаються "сухими" у Чемпіонаті з 25 листопада впродовж 303-х хвилин.

Новачок Десни Андрій Богданов у 2012 році виступав в УПЛ і за Динамо.

Олександр Рябоконь на чолі різних команд проведе 80-й матч в УПЛ.

15-ті голи у Чемпіонатах можуть забити Михайло Сергійчук, Андрій Богданов (обоє — Десна).

Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін.

Динамо при арбітру Ярославу Козику в УПЛ провело вже 15 ігор: +12=2-1.

Дебютна в УПЛ гра Десни при Ярославу Козику.

Прогноз Чемпіона: 0:3

Нагадаємо, Шахтар хотів переманити Циганкова. Також, на матч Ліги Європи Динамо - Челсі розпродані всі квитки

Джерело - УПЛ.

#Десна, #Динамо, #УПЛ
Коментарі ()