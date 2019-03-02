Десна - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 березня

Динамо - Десна

Арбітр: Ярослав Козик (Мукачеве) провів 87 матчів в УПЛ.

Історія зустрічей

Всього зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-6

На полі Десни — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2

В УПЛ зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-4

На полі Десни: раніше не зустрічалися.

Попередній матч

23.09.2018. 9-й тур Чемпіонату України-2018/2019

Динамо — Десна 4:0

Голи: 1:0 - 45 Бурда, 2:0 - 67 Вербич, 3:0 - 74 Кендзьора, 4:0 - 87 Циганков.

Цікаві факти та можливі події

Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.

З 25 лютого 2018 року гольовий гостьовий серіал Динамо триває в УПЛ 15 ігор — 24 м’ячі.

У поточному Чемпіонаті з 23 вересня, якраз із матчу проти Десни, динамівці обходяться без нічиїх протягом 12-ти ігор: 9 перемог і 3 поразки.

Десна з 2 вересня на своєму полі внічию в УПЛ не грає — 6 матчів — по 3 перемоги та поразки.

Ворота Динамо залишаються "сухими" у Чемпіонаті з 25 листопада впродовж 303-х хвилин.

Новачок Десни Андрій Богданов у 2012 році виступав в УПЛ і за Динамо.

Олександр Рябоконь на чолі різних команд проведе 80-й матч в УПЛ.

15-ті голи у Чемпіонатах можуть забити Михайло Сергійчук, Андрій Богданов (обоє — Десна).

Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін.

Динамо при арбітру Ярославу Козику в УПЛ провело вже 15 ігор: +12=2-1.

Дебютна в УПЛ гра Десни при Ярославу Козику.

Прогноз Чемпіона: 0:3

Нагадаємо, Шахтар хотів переманити Циганкова. Також, на матч Ліги Європи Динамо - Челсі розпродані всі квитки

Джерело - УПЛ.