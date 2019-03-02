Десна - Динамо: анонс і прогноз матчу УПЛ

Чемпіонат України, УПЛ
20 тур
2 березня
Динамо - Десна
Арбітр: Ярослав Козик (Мукачеве) провів 87 матчів в УПЛ.
Історія зустрічей
Всього зіграно 2 матчі: +0=0-2 м’ячі 0-6
На полі Десни — 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-2
В УПЛ зіграно 1 матч: +0=0-1 м’ячі 0-4
На полі Десни: раніше не зустрічалися.
Попередній матч
23.09.2018. 9-й тур Чемпіонату України-2018/2019
Динамо — Десна 4:0
Голи: 1:0 - 45 Бурда, 2:0 - 67 Вербич, 3:0 - 74 Кендзьора, 4:0 - 87 Циганков.
Цікаві факти та можливі події
Динамо може зазнати 80-ї поразки в УПЛ.
З 25 лютого 2018 року гольовий гостьовий серіал Динамо триває в УПЛ 15 ігор — 24 м’ячі.
У поточному Чемпіонаті з 23 вересня, якраз із матчу проти Десни, динамівці обходяться без нічиїх протягом 12-ти ігор: 9 перемог і 3 поразки.
Десна з 2 вересня на своєму полі внічию в УПЛ не грає — 6 матчів — по 3 перемоги та поразки.
Ворота Динамо залишаються "сухими" у Чемпіонаті з 25 листопада впродовж 303-х хвилин.
Новачок Десни Андрій Богданов у 2012 році виступав в УПЛ і за Динамо.
Олександр Рябоконь на чолі різних команд проведе 80-й матч в УПЛ.
15-ті голи у Чемпіонатах можуть забити Михайло Сергійчук, Андрій Богданов (обоє — Десна).
Капітан Десни Денис Фаворов з початку Чемпіонату виступає без замін.
Динамо при арбітру Ярославу Козику в УПЛ провело вже 15 ігор: +12=2-1.
Дебютна в УПЛ гра Десни при Ярославу Козику.
Прогноз Чемпіона: 0:3
Нагадаємо, Шахтар хотів переманити Циганкова. Також, на матч Ліги Європи Динамо - Челсі розпродані всі квитки
Джерело - УПЛ.