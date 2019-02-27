На матч Ліги Європи Динамо - Челсі розпродані всі квитки

Усі квитки на матч 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі вже розпродані.

Про це повідомляє прес-служба київського клубу.

24 лютого стартував продаж квитків на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо – Челсі.

Станом на сьогодні, 27 лютого, всі квитки, які надійшли у вільний продаж - розкуплені. Втім, наразі є ще заброньовані квитки, за які не внесено оплату. Якщо власники цих квитків не викуплять перепусток на матч, вони надійдуть у вільний продаж за 3 дні до гри.

Матч 1/8 фіналу Ліги Європи Динамо - Челсі відбудеться 14 березня.

Нагадаємо, Йожеф Сабо вважає, що в Динамо нуль шансів у грі проти Челсі. Тим часом Зідан не хоче працювати в Челсі.

Джерело - Чемпіон.