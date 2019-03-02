Капітан Манчестер Юнайтед покине клуб

Капітан Манчестер Юнайтед Антоніо Валенсія близький до зміни клубу.

Про це заявив тренер МЮ Уле Гуннар Сульшер.

"Антоніо все ще не відновився на 100%, він працює над тим, щоб набрати форму, але в будь-якому випадку він провів фантастичну кар'єру в Манчестер Юнайтед і в Англії.

Він один з небагатьох діючих гравців нашої команди, хто вигравав Прем'єр-лігу, але я не впевнений, що клуб і Антоніо домовляться про контракт на наступний сезон. Все буде залежати від того, чи повернеться він на поле в найближчі місяці, але він залишається нашим капітаном, вірним слугою клубу. Сподіваюся, я ще зможу випустити його на поле, а він покаже, на що здатний", – цитує Сульшера The Mirror.