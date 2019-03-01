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Манчестер Юнайтед вирішив долю Сульшера

Сьогодні 11:46 942 0
Манчестер Юнайтед вирішив долю Сульшера

Керівництво Манчестер Юнайтед прийняло рішення затвердити Уле Гуннара Сульшера на пост головного тренера команди.

Про це повідомляє footballhit.

На офіційному сайті червоних дияволів повідомляється, що власники клубу не розглядають іншої кандидатури, оскільки робота норвезького фахівця їх цілком влаштовує. Команда, під його керівництвом дуже змінилася і показує прекрасні результати. Особливо варто відзначити їх рекорд Прем'єр-ліги - шість перемог поспіль у гостьових матчах.

Під керівництвом 46-річного фахівця червоні здобули 12 перемог, двічі зіграли внічию і один раз зазнали поразки.

Нагадаємо, Сульшеру запропонували стати повноцінним тренером Манчестер Юнайтед. Також, Де Хеа та Манчестер Юнайтед не можуть домовитися про контракт.

Джерело - footballhit.

#Манчестер Юнайтед, #Сульшер, #Футбол, #Головний тренер
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