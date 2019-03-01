Мій профіль

Абраменко - найкращий спортсмен лютого

Сьогодні 12:54 425
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами
Сьогодні 18:51 295
Українка побореться за вихід у фінал чемпіонату Європи
Сьогодні 18:00 483
Українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU
Сьогодні 16:23 435
Зінченко визнаний найкращим гравцем туру АПЛ
Сьогодні 09:57 1987
Шахтар хотів переманити Циганкова
Вчора 23:11 2885
Шахтар оголосив про перехід Тете
Вчора 14:57 1133
Вболівальники Зірки мітингували за порятунок клубу
Вчора 13:54 595
Форвард Шахтаря відзначився неймовірним голом за юнацьку збірну України. ВІДЕО
Вчора 12:33 3902
Манчестер Сіті мінімально переграв Вест Гем. ВІДЕО
Вчора 08:43 2019
Навколо спорту
Блоги
Неймовірний гол від молодого півзахисника Динамо, що розпочав знищення Десни
Неймовірний гол від молодого півзахисника Динамо, що розпочав знищення Десни Valeriy Ruchka
Сьогодні 19:53 378
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами Максим Буйдин
Сьогодні 18:51 295
Футбол у Іспанії дає 185 тис робочих місць. Як керувати Федерацією для чайників
Футбол у Іспанії дає 185 тис робочих місць. Як керувати Федерацією для чайників Максим Буйдин
Сьогодні 17:27 435
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання
Про те як потрапити в академію Динамо, та скільки коштує навчання Валерій Ручка
Сьогодні 11:41 1490
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність
Пес найкращого гонщика світу перевірив його шини на міцність Валерій Ручка
Сьогодні 07:30 1566
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО
Федерер потролив Світоліну та її бойфренда. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 07:00 2322
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО
Про алкоголь, стрес та договірні матчі. 10 тупих запитань тренеру: Юрій Вернидуб. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 06:50 1690
Уболівальник виграв 100 тисяч доларів на матчі НБА. ВІДЕО
Уболівальник виграв 100 тисяч доларів на матчі НБА. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 01:58 909
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО
Еротика зашкалює: оголена дружина Морозюка позує перед камерою. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:43 2357 3
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби
Найкращий секс Мілевського був з дівчиною екс-гравця Динамо. Гарячі фото секс-бомби Максим Буйдин
Вчора 19:15 2507
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО
Ми до вас ще в Мінськ приїдемо, клоун б...Життя та кар'єра Мілевського за 5 хвилин. ВІДЕО Андрій Твердохліб
Вчора 07:23 1620
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО
Суерес принизливо забив у ворота Реала. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.02.2019 23:40 1875
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО
Суарес вивів Барселону вперед у грі з Реалом. ВІДЕО Андрій Твердохліб
27.02.2019 23:17 894
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії
Барселона - Реал: огляд першого матчу півфіналу Кубку Іспанії Андрій Твердохліб
27.02.2019 20:58 570
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО
Кравець відточує навички володіння холодною зброєю у спортзалі. ВІДЕО Максим Буйдин
27.02.2019 19:39 863
Новини
Стрічка Популярні Коментують
19:55 Футбол Львів заявив нігерійського новачка. ФОТО 283
19:53 Блог Неймовірний гол від молодого півзахисника Динамо, що розпочав знищення Десни 378
19:41 Футбол Стали відомі претенденти на звання тренера місяца в АПЛ 447
19:29 Футбол Екс-гравець Динамо перейшов у Арсенал 582
19:11 Футбол Екс-тренер Львова відвідав тренування бразильських грандів 406
18:51 Блог ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами 295
18:30 Футбол На Арені Львів почали реконструкцію газону 440
18:00 Легка атлетика Українка побореться за вихід у фінал чемпіонату Європи 483
17:51 Лижі Естонський лижник зізнався у вживанні допінгу на багатьох змаганнях 939
17:39 Хокей Визначилися найкращі гравці місяця чемпіонату УХЛ Парі-Матч 383
17:27 Блог Футбол у Іспанії дає 185 тис робочих місць. Як керувати Федерацією для чайників 435
17:10 Футбол Новачок Шахтаря провів перше тренування з командою 610
16:51 Футбол Динамо U-21 перемогло Десну. Буено оформив хет-трик 1437
16:23 Біатлон Українка взяла бронзу на етапі Кубка IBU 435
16:12 Футбол Олімпік оновив дизайн клубного сайту 1175
15:49 Футбол Тренер Баварії незадоволений гравцем за критику на свою адресу 637
15:31 Футбол Штутгарт не підтвердив трансфер Павара в Баварію 497
15:19 Лижі Зірковий лижник потрапив у допінговий скандал 888
15:09 Футбол Арсенал-Київ підписав захисника і заявить габонського форварда 795
14:51 Футбол Зінченко претендує на звання гравця місяця у Манчестер Сіті 605
14:37 Баскетбол Лень і БК Дніпро запустили благодійну акцію 521
14:22 Футбол Барселона затролила Модрича після розгрому Реала 1002
14:08 Футбол ПСЖ придбав нідерландського вундеркінда 657
13:57 Лижі Шиффрін розкритикувала можливість проведення Кубка світу в Сочі 732
13:37 Бокс Гірн анонсував наступний бій Усика 1205

ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами

Сьогодні 18:51 Максим Буйдин 295 0
ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами

У розпорядження Tribuna.com потрапило відео, на якому фанати Карпат виспівують образливі речівки на адресу своїх сусідів по місту - ФК Львова. Серед них - віце-президент клубу Олег Смалійчук. Правда, важко розібрати, чи співає він разом з усіма або тільки махає шарфом.

Нагадаємо, що подібним чином фанати Карпат ображали Львів на матчі.

Раніше повідомлялося, що уболівальники Карпат не дуже задоволені тому факту, що ФК Львів буде ділити стадіон Україна разом із зеленими левами.

 

Джерело - Чемпіон.

Редакція не впливає на зміст блогів і не несе відповідальності за думку, яку автори висловлюють на сторінках champion.com.ua

Коментарі ()