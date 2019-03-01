ФК Львів - кусок гівна, пі***си, ху***си - віце-президент Карпат запалив з фанами

У розпорядження Tribuna.com потрапило відео, на якому фанати Карпат виспівують образливі речівки на адресу своїх сусідів по місту - ФК Львова. Серед них - віце-президент клубу Олег Смалійчук. Правда, важко розібрати, чи співає він разом з усіма або тільки махає шарфом.

Нагадаємо, що подібним чином фанати Карпат ображали Львів на матчі.

Раніше повідомлялося, що уболівальники Карпат не дуже задоволені тому факту, що ФК Львів буде ділити стадіон Україна разом із зеленими левами.

Джерело - Чемпіон.

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