Карпати ділитимуть один стадіон з ФК Львів

Домашні матчі футбольного клубу Львів відбуватимуться на стадіоні Україна.

Про це повідомляє офіційний сайт містян.

Переїзд синьо-золотих левів з основного стадіону на резервний пов’язаний з тим, що на Арені Львів на початку березня розпочнеться встановлення нового газону. Увесь процес монтажу та адаптації найсучаснішого гібридного покриття займе близько трьох місяців.

Нагадаємо, раніше повідомлялося: матчі збірної відбудуться на Арені Львів. Тим часом винниківський Рух переїжджає до Львова.

Джерело - ФК Львів.