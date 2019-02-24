Манчестер Юнайтед і Ліверпуль розписали суху нічию

У головному поєдинку 27-го туру чемпіонату Англії Манчестер Юнайтед зіграв внічию з Ліверпулем.

У першому таймі в складі МЮ спочатку травмувався Андер Еррера, замість якого вийшов Андреас Перейра, потім пошкодження отримали Хуан Мата і вийшов замість нього Джессі Лингард. Також через травму залишив поле Роберто Фірміно, а на його місце вийшов Даніель Старрідж.

У другому таймі обидві команди так і не змогли відкрити рахунок в матчі.

Після цього результату Манчестер Юнайтед опустився на 5-е місце. В активі команди 52 очки. У Ліверпуля перша позиція і 66 очок.

АПЛ

27-тур

24 лютого

Манчестер Юнайтед - Ліверпуль 0:0

Манчестер Юнайтед: 1. де Хеа, 2. Ліндельоф, 12. Смоллінг, 23. Шоу, 6. Погба, 18. Янг Е., 21. Еррера (Перейра 21), 39. МакТомінай, 8. Мата (Лінгард 25, Санчес 43), 9. Лукаку, 10. Рашфорд.

Ліверпуль: 13. Алісон, 3. Фабіньо, 4. ван Дейк, 26. Робертсон Е., 5. Вейналдум, 9. Фірміно (Старрідж 31), 10. Мане, 14. Хендерсон (Шакірі 71), 11. Салах (Орігі 79), 7. Мілнер, 32. Матіп

Попередження: Янг 82 - Мілнер 23, Шакірі 83

Нагадаємо, Ліверпуль - фаворит у матчі проти Манчестер Юнайтед.

Також, Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію.

Джерело - Чемпіон.