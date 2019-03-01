Новачок Шахтаря провів перше тренування з командою

Новоспечений півзахисник Шахтаря Тете провів перше тренування з донецькою командою.

Про це повідомляє прес-служба гірників.

Бразилець вже встиг поділитися емоціями після першого заняття під керівництвом Паулу Фонсеки.

"Мене дуже добре прийняв колектив. Паулу Фонсека представив усім гравцям, я вже познайомився з капітаном Тайсоном, Аланом Патріком та іншими хлопцями.

Скажу, що тренування дуже відрізняється від тих, що були в Бразилії. Тут інтенсивність набагато вища, рішення треба приймати блискавично, тому потрібно ще звикнути", - сказав Тете.