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Шість гравців Динамо потрапили до символічної збірної туру УПЛ

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Шість гравців Динамо потрапили до символічної збірної туру УПЛ

На основі оцінок InStat була складена символічна збірна найкращих футболістів за підсумком 19 туру УПЛ.

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

До неї увійшли шість гравців Динамо, два представники Карпат, а також по одному гравцеві Шахтаря, Маріуполя та Олімпіка.

Воротар: Максим Кучинський (Карпати)

Захисники: Віталій Миколенко, Артем Шабанов - обидва Динамо, Дмитро Гришко (Олімпік), Томаш Кендзьора (Динамо)

Півзахисники: Беньямін Вербич, Віталій Буяльський, Микола Шапаренко - усі Динамо, Марлос (Шахтар)

Форварди: Мар'ян Швед (Карпати), Андрій Борячук (Маріуполь)

Нагадаємо, Хацкевич — найкращий тренер 19-го туру УПЛ

Також, Швед — найкращий гравець 19-го туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Динамо, #Шахтар, #Олімпік, #Карпати
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