Шмейхель: Сульшер — ТОП-тренер

Уле Гульнар Сульшер головний кандидат на посаду тренера МЮ.

Так вважає екс-голкіпер Манчестер Юнайтед Петер Шмейхель.

"Зараз Сульшер — головний кандидат на пост головного тренера МЮ. Ключовим для мене був матч з Ліверпулем. З точки зору мислення, Сульшер — ТОП-тренер. Йдеться про гру, в перші 25 хвилин якої травмувалися троє футболістів МЮ. Команді потрібно було перегрупуватися. Не пригадаю, щоб хтось зіткнувся з таким випробуванням і зміг з ним впоратися ", - сказав Шмейхель.

Сульшера призначили тренером МЮ в грудні 2018 року. За цей час команда здобула 12 перемог в 15 матчах.

Раніше повідомлялося, що Сульшер домігся історичного досягнення з МЮ. Нагдаємо, Манчестер Юнайтед вирішив долю Сульшера.

Джерело - iSport.