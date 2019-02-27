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Де Хеа та Манчестер Юнайтед не можуть домовитися про контракт

Сьогодні 10:20 540 0
Де Хеа та Манчестер Юнайтед не можуть домовитися про контракт

Манчестер Юнайтед не може домовитися про новий контракт з воротарем Давідом де Хеа.

Про це повідомляє iSport з посиланням на Evening Standard.

МЮ готовий запропонувати йому контракт із зарплатою в 350 тисяч фунтів на тиждень. Таку платню зробило б його найбільш високооплачуваним воротарем світу. Примітно, що саме такими були його вимоги.

Однак тепер такі умови його вже не влаштовують. Він хоче заробляти ще більше. Видання не вказує його нові побажання з приводу зарплати.

Нагадаємо, 28-річний Давід де Хеа в поточному сезоні провів 33 матчі за МЮ, пропустив 39 м'ячів і 10 раз відіграв на нуль. Його контракт закінчується в кінці нинішнього сезону. Якщо він не підпише новий контракт, то зможе піти безкоштовно, як вільний агент. 

Варто заначити де Хеа провів сотий сухий матч в АПЛ.

Джерело - iSport.

#де Хеа, #Манчестер Юнайтед, #АПЛ, #контракт
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