Коваль відстояв на нуль за Аль-Фатех

Аль-Фатех Микити Корзуна та Максима Коваля на виїзді розписав суху нічию в рамках 22-го туру чемпіонату Саудівської Аравії.

Поєдинок видався не надто щедрим на гольові нагоди. Господарі жодного разу не завдали удару в площину воріт українця, а Аль-Фатех спромігся лише один раз влучити по воротах.

Тож, цілком закономірна безгольова нічия Охода та Аль-Фатеха. Зазначимо, що хавбек Микита Корзун, контракт якого належить Динамо, отримав найвищу оцінку (7.1) серед гравців Аль-Фатеха за версією SofaScore.

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Чемпіонат Саудівської Аравії, Прем'єр-ліга

22-й тур

28 лютого

Оход – Аль-Фатех – 0:0

Нагадаємо, Шахтар хотів переманити Циганкова.

Джерело - Чемпіон.