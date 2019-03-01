Десна прийме Динамо, а Зоря зіграє з Ворсклою. Анонс 20-го туру УПЛ

У суботу, 2-го березня, стартує 20-й тур української Прем'єр-ліги.

Розпочнеться тур з протистояння Десна - Динамо, а от завершиться львівським дербі Карпати - ФК Львів.

Варто відзначити протистояння Ворскли та Зорі, адже це прямі конкуренти за місце у єврокубковій зоні.

Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

1 Шахтар 19 48 2 Динамо 19 41 3 Олександрія 19 36 4 Зоря 19 28 5 Десна 19 27 6 Ворскла 19 27 7 Маріуполь 19 27 8 Львів 19 23 9 Карпати 19 20 10 Олімпік 19 19 11 Чорноморець 19 15 12 Арсенал-Київ 19 8

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Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 березня

14:00 Десна - Динамо

17:00 Чорноморець - Шахтар

3 березня

14:00 Зоря - Ворскла

14:00 Олімпік - Арсенал-Київ

17:00 Олександрія - Маріуполь

17:00 Карпати - ФК Львів

Варто згадати: Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.