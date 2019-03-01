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Сьогодні 10:55 667 0
Десна прийме Динамо, а Зоря зіграє з Ворсклою. Анонс 20-го туру УПЛ

У суботу, 2-го березня, стартує 20-й тур української Прем'єр-ліги.

Розпочнеться тур з протистояння Десна - Динамо, а от завершиться львівським дербі Карпати - ФК Львів.

Варто відзначити протистояння Ворскли та Зорі, адже це прямі конкуренти за місце у єврокубковій зоні.

  Актуально: Футбол 1 онлайн - дивитися пряму трансляцію

1
Шахтар
 19 48
2
Динамо
 19 41
3
Олександрія
 19 36
4
Зоря
 19 28
5
Десна
 19 27
6
Ворскла
 19 27
7
Маріуполь
 19 27
8
Львів
 19 23
9
Карпати
 19 20
10
Олімпік
 19 19
11
Чорноморець
 19 15
12
Арсенал-Київ
 19 8

  Також, Футбол 2 онлайн - дивитися пряму трансляцію

Чемпіонат України, УПЛ

20 тур

2 березня

14:00 Десна - Динамо

17:00 Чорноморець - Шахтар

3 березня

14:00 Зоря - Ворскла

14:00 Олімпік - Арсенал-Київ

17:00 Олександрія - Маріуполь

17:00 Карпати -  ФК Львів

Варто згадати:  Відеоогляд матчів 19-го туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

#УПЛ, #Динамо, #Шахтар, #Карпати, #Львів
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