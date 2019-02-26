Клуб Шведа призначив нового головного тренера

Селтік призначив 47-річного ірландського фахівця Ніла Леннона на пост головного тренера.

Про це повідомляє офіційний сайт шотландського клубу.

Останнім місцем роботи Леннона був Гіберніан, в якому він працював з 2016 року.

Він уже працював у Селтіку, в період з 2010-го по 2014-й рік Леннон двічі виграв з командою чемпіонат і Кубок Шотландії.

Раніше стало відомо про те, що колишній наставник клубу Брендан Роджерс очолив англійський Лестер.

Нагадаємо, український форвард Мар'ян Швед підписав контракт з шотландським Селтіком терміном на 4,5 року. За умовами угоди, до кінця поточного сезону Мар'ян захищатиме кольори Карпат, після чого приєднається до свого нового клубу.

Джерело - Селтік.