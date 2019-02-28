Зоря підпише бразильського півзахисника

Хавбек Флуміненсе Нортон Матеус продовжить кар'єру в Зорі.

Про це повідомляє сайт уболівальників луганської команди.

Зазначається, що Зоря підпише Матеуса на правах вільного агента. Угода Нортона з українським клубом буде розрахована на два роки. Раніше 22-річний півзахисник протягом тижня перебував на перегляді в луганському клубі на зборах в Туреччині й зіграв у товариському матчі проти тбіліського Динамо.

У поточному сезоні Матеус зіграв 12 поєдинків у складі Флуміненсе. Авторитетний портал Transfermarkt оцінює гравця в 400 тисяч євро.

Нагадаємо, Зоря назвала причину зриву трансферу Фонсеки. Також, Динамо знищило Зорю в УПЛ.

Джерело - football24.ua.