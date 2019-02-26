Зоря назвала причину зриву трансферу Фонсеки

Захиснику Порту Фернанду Фонсеці завадило перейти до луганської Зорі сімейні обставини.

Про це заявив директор Зорі Сергій Рафаїлов

"Фонсека - хороший футболіст. Ми вирішили всі питання з клубом, узгодили особистий контракт, все йшло добре, всі питання були вирішені. Але якісь сімейні обставини в його родині, вплинули на те, що цей трансфер не відбувся", - розповів Рафаїлов.