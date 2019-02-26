Зоря назвала причину зриву трансферу Фонсеки

Мій профіль

Шахтар впевнено переграв Олександрію в чемпіонаті України

Вчора 20:53 6208
Хацкевич — найкращий тренер 19-го туру УПЛ
Сьогодні 12:27 375
Швед — найкращий гравець 19-го туру УПЛ
Сьогодні 12:00 266
Динамо знищило Зорю в Києві
Вчора 20:26 2164
Дві українки оновили особистий рекорд у світовому рейтингу
Вчора 13:56 2003
Фінансування футболу і тенісу 2019-го року збільшилося
Вчора 13:29 490
У Підгрушної виявили запалення серцевого м'яза
24.02.2019 23:00 3016
Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Челсі у фіналі Кубка ліги
24.02.2019 21:48 2593
Романчук завоював золото на змаганнях в Бельгії
24.02.2019 21:30 916
Українець Радівілов виграв золото на етапі Кубка світу
24.02.2019 12:28 1753 2
Навколо спорту
Блоги
Супер-гол Вербича у матчі з Зорею. ВІДЕО
Супер-гол Вербича у матчі з Зорею. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 15:23 240
10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії. ВІДЕО
10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії. ВІДЕО Максим Буйдин
Сьогодні 14:20 518
Футбік: Як Караваєв пропустив між ніг від володаря Золотого м'яча. ВІДЕО
Футбік: Як Караваєв пропустив між ніг від володаря Золотого м'яча. ВІДЕО Валерій Ручка
Сьогодні 07:20 1200
Зірка російського ММА дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу. ВІДЕО
Зірка російського ММА дав ляща одному з відвідувачів свого майстер-класу. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:59 899
Про оновлене Динамо та загниваючий Шахтар у програмі Великий Футбол. ВІДЕО
Про оновлене Динамо та загниваючий Шахтар у програмі Великий Футбол. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 19:04 2266
Тренер Сан-Антоніо почав бити себе по обличчю прямо під час інтерв'ю. ВІДЕО
Тренер Сан-Антоніо почав бити себе по обличчю прямо під час інтерв'ю. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 18:53 791
Українська волейболістка запалила під пісню "Попа, як у Кім". ВІДЕО
Українська волейболістка запалила під пісню "Попа, як у Кім". ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:47 1117
Запаморочливий аллей-уп від гравців Нікс - момент дня в НБА. ВІДЕО
Запаморочливий аллей-уп від гравців Нікс - момент дня в НБА. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 17:20 636
Фанат Челсі потиснув руки всім гравцям крім Кепи після поразки в Кубку Ліги. ВІДЕО
Фанат Челсі потиснув руки всім гравцям крім Кепи після поразки в Кубку Ліги. ВІДЕО Максим Буйдин
Вчора 16:41 968
Готовий представляти Україну на Євробаченні. Шедевральний тролінг легендарного українця. ФОТО
Готовий представляти Україну на Євробаченні. Шедевральний тролінг легендарного українця. ФОТО Валерій Ручка
Вчора 07:30 2274
Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+)
Вам тут не раді - фанати Карпат про ФК Львів. ВІДЕО(18+) Valeriy Ruchka
24.02.2019 14:05 1696
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО
Чорний лебідь від легендарної українки. 25 років тому Оксана Баюл відкатала найкращу програму в історії. ВІДЕО Андрій Твердохліб
23.02.2019 23:59 2137
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО
Дикість тижня. Російський лижник накинувся на суперника після гонки. ВІДЕО Valeriy Ruchka
23.02.2019 20:48 3310
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО
Про те як здивувало Динамо, та айнтрахнули Шахтар - ТаТоТаке. ВІДЕО Valeriy Ruchka
23.02.2019 17:25 1850
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО
Усик попросив благословіння у митрополита Московського патріархату. ФОТО Валерій Ручка
23.02.2019 14:57 5461 3
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:33 Футбол Сидорчук: Зоря не заслуговувала стільки пропустити 11
15:23 Блог Супер-гол Вербича у матчі з Зорею. ВІДЕО 240
15:09 Футбол Дериземля запрошує на матч Десна — Динамо. ВІДЕО 375
14:56 Футбол Марлос - найкорисніший гравець 19-го туру УПЛ 446
14:37 Баскетбол Данк Боброва у ТОП-5 моментів дня відбору на Чемпіонат світу. ВІДЕО 470
14:27 Футбол Діабі повідомив про завершення кар'єри 660
14:20 Блог 10 років тому Кравець оформив пам'ятний дубль у ворота Валенсії. ВІДЕО 518
14:11 Футбол Роджерс готовий очолити Лестер 498
13:53 Футбол Моурінью не працюватиме в АПЛ 634
13:38 Футбол Зоря назвала причину зриву трансферу Фонсеки 1293
13:28 Футбол Вболівальники зірвали матч Кубка Швеці. ВІДЕО 715
13:05 Футбол Циганков зіграв 100-й матч за Динамо 485
12:54 Бокс Суперник Ломаченка показав чудову форму перед боєм. ФОТО 1726
12:43 Баскетбол Михайлюк: Повинен знайти свою роль і допомогти команді 454
12:27 Футбол Хацкевич — найкращий тренер 19-го туру УПЛ 375
12:00 Футбол Швед — найкращий гравець 19-го туру УПЛ 266
11:44 Футбол Динамо може підписати півзахисника Роми 3615 1
11:27 Футбол Апеляцію Кокоріна і Мамаєва відхилили, спортсменів залишили під вартою 771
11:17 Футбол Суарес може пропустити матч проти Реала 839
10:53 Футбол Селезньов не завдав жодного удару в шести матчах 1016
10:39 Футбол Кепу оштрафували на тижневу зарплату 611
10:22 Баскетбол Михайлюк не зіграв у п'ятому матчі поспіль за Детройт 487
10:10 Футбол Хацкевич: Соль націлений на ворота 922
09:57 Футбол Вернидуб: Якби я знав мову, то вже працював би в іншій країні. 766
09:46 Футбол УЄФА відкрила справу щодо поведінки Сімеоне 421

Зоря назвала причину зриву трансферу Фонсеки

Сьогодні 13:38 1293 0
Зоря назвала причину зриву трансферу Фонсеки
Фернанду Фонсека

Захиснику Порту Фернанду Фонсеці завадило перейти до луганської Зорі сімейні обставини.

Про це заявив директор Зорі Сергій Рафаїлов

"Фонсека - хороший футболіст. Ми вирішили всі питання з клубом, узгодили особистий контракт, все йшло добре, всі питання були вирішені. Але якісь сімейні обставини в його родині, вплинули на те, що цей трансфер не відбувся", - розповів Рафаїлов.

Нагадаємо, Зоря заявила п'ятьох новачків на другу частину сезону. Також, Вернидуб пояснив, чому не працює закордоном.

Джерело - XSPORT.

#Зоря, #Рафаїлов, #Фонсека, #Трансфер
Коментарі ()