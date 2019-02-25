Динамо знищило Зорю в Києві

Сьогодні, 25 лютого, Динамо в Києві зіграло матч 19 туру Української Прем'єр-ліги проти луганської Зорі.

Ще в першому таймі кияни забили три сухих м'ячі у ворота Зорі. Дублем відзначився Шапаренко, а між голами українця шедевральний слалом вдався Вербичу.

У другій половині гри динамівці відзначилися ще двічі. Спочатку Вербич оформив дубль в матчі, а потім іспанський новачок Динамо Фран Соль забив перший гол в УПЛ.

Чемпіонат України, УПЛ

19 тур

25 лютого

Динамо - Зоря 5:0 (3:0)

Голи 1:0 - 34 Шапаренко, 2:0 - 38 Вербич, 3:0 - 45 Шапаренко, 4:0 - 53 Вербич, 5:0 - 73 Соль

Динамо: Бойко, Шабанов, Бурда, Миколенко, Кендзьора, Шапаренко, Сидорчук, Циганков (Цітаішвілі, 70), Вербич, Буяльский (Алібеков, 76), Фран Соль (Русин, 79).

Заря: Луїс Філіппе, Кочергін (Руїс, 73), Вернидуб, Литвин, Чайковський, Хомченовский, Сілас (Арвеладзе, 46), Караваєв, Чеберко, Лунєв (Кабаєв, 46), Будківський.

Джерело - Чемпіон.