Блискуча гра Петряка допомогла Ференцварошу розгромити Академію Пушкаша

У 22-му турі чемпіонату Угорщини Ференцварош Ігоря Харатіна і Івана Петряка розбив на своєму полі Академію Пушкаша - 4:0.

Обидва українські півзахисника вийшли в стартовому складі команди Сергія Реброва і відіграли до фінального свистка. На рахунку Петряка гол, який довів рахунок його точних ударів в складі біло-зелених в сезоні-2018/2019 до шести (+ шість асистів). Додамо, що рахунок у зустрічі на 46 хвилині був відкритий Фернандо Горріараном із пенальті, який був призначений за фол проти півзахисника збірної України.

Нагадаємо, Ференцварош Реброва програв Дебрецену.

Раніше повідомлялося, Петряк: Задоволений тим, що перебуваю у Ференцвароші.

Джерело - Чемпіон.