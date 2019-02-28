Форвард Шахтаря відзначився неймовірним голом за юнацьку збірну України. ВІДЕО

Збірна України U-19 провела контрольний поєдинок з Ізраїлем.

У ньому на посту головного тренера дебютував Сергій Нагорняк. І перший матч видався переможним - 3:0.

Неймовірний гол забив юний форвард Шахтаря Олексій Кащук. Він обіграв на фланзі свого візаві, а потім зумів з кута штрафного майданчика красивим ударом покласти м'яч у ворота.

Контрольний поєдинок

27 лютого

Ізраїль U-19 - Україна U-19 3:0 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Мудрик, 0:2 - 74 Кащук, 0:3 - 90 Сікан.

Нагадаємо, Зінченко зробив більше всіх торкань у матчі з Вест Гемом. А Ліверпуль здобув найбільшу перемогу в сезоні.

Джерело - Чемпіон.