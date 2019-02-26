Тете отримуватиме солідну зарплату в Шахтарі

Шахтар майже узгодив перехід бразильця Тете.

Про це повідомляє Sport.ua

За інформацією джерела оклад Тете в Шахтарі буде високим, як для гравця його віку. Відзначається, що молодий бразилець отримуватиме 120 тисяч євро щомісяця, також бонуси за досягнення як індивідуальних, так і командних цілей.

Шахтар оплачуватиме квитки на літак до Бразилії для Тете і відшкодовуватиме йому витрати на оренду житла та автомобіля.

Нагадаємо, нападник Греміо підтвердив перехід у Шахтар. Гірники заплатять за нього 10 мільйонів млн. євро.

Джерело - Sport.ua.