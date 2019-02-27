Екс-гравець Шахтаря може повернутися до національної збірної

Колишній капітан донецького Шахтаря і збірної Хорватії Даріо Срна може відновити кар'єру в національній команді.

Про це повідомляє Sportske Novosti .

Про це захисника просить особисто володар Золотого м'яча-2018 Лука Модрич. У тренера Златко Далича дилема на позиції правого захисника. Шиме Врсалько, ймовірно, буде відсутній до кінця року після операції на коліні. Динамівець Йосип Пиварич також переніс операцію і буде відсутній протягом тривалого періоду часу. Також проблеми зі здоров'ям відчуває Деян Ловрен .

Срна дебютував за збірну Хорватії 2002 року. За цей час футболіст провів 134 матчі в складі шашкових, в яких відзначився 22 голами.

Нагадаємо, збірна України розгромила Ізраїль. Також, збірна України дізнається своїх суперників на молодіжному Чемпіонаті світу-2019.

Джерело - XSPORT.