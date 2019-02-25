Швед піднявся на друге місце в рейтингу бомбардирів УПЛ

Хавбек Карпат Мар'ян Швед вийшов на друге місце в рейтингу бомбардирів Української Прем'єр-ліги.

У матчі з Ворсклою Швед оформив хет-трик. Зараз у нього 11 забитих м'ячів в УПЛ.

Лідер в рейтингу — нападник Шахтаря Жуніор Мораес з 14 голами. На третьому місці — півзахисник Динамо Віктор Циганков, у нього 9 забитих м'ячів.

Рейтиг бомбардирів УПЛ

1. Жуніор Мораес (Шахтар) 14 (0)

2. Мар'ян Швед (Карпати) 11 (3)

3. Віктор Циганков (Динамо) 9 (3)

4. Марлос (Шахтар) 7(0)

5. Бруно Дуарте (ФК Львів) 7 (0)

Нагадаємо, відеоогляд матчу дивіться на нашому сайті.

Джерело - Чемпіон.