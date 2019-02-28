Зінченко зробив більше всіх торкань у матчі з Вест Гемом

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко провів повний матч 28-го туру чемпіонату Англії проти Вест Гема.
Під час матчу українець відзначився цікавим досягненням.
Зінченко зробив 132 торкання до м'яча, що стало найкращим показником у цій грі. Також він віддав 97 точних передач (92%), виграв 2 верхових м'ячі (22%), зробив 3 вдалих відбори та 2 перехоплення.
У поточному сезоні 22-річний українець провів 16 матчів у складі англійського клубу, в яких забив 1 гол і зробив 4 асисти.
Нагадаємо, у матчі Кубка ліги Зінченко став найкращим гравцем матчу.
Джерело - Чемпіон.