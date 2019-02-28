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Зінченко зробив більше всіх торкань у матчі з Вест Гемом

Сьогодні 09:11 1633 0
Зінченко зробив більше всіх торкань у матчі з Вест Гемом

Гравець Манчестер Сіті Олександр Зінченко провів повний матч 28-го туру чемпіонату Англії проти Вест Гема.

Під час матчу українець відзначився цікавим досягненням.

Зінченко зробив 132 торкання до м'яча, що стало найкращим показником у цій грі. Також він віддав 97 точних передач (92%), виграв 2 верхових м'ячі (22%), зробив 3 вдалих відбори та 2 перехоплення.

У поточному сезоні 22-річний українець провів 16 матчів у складі англійського клубу, в яких забив 1 гол і зробив 4 асисти.

Нагадаємо, у матчі Кубка ліги Зінченко став найкращим гравцем матчу.

Джерело - Чемпіон.

#Манчестер Сіті, #Вест Гем, #Англійська прем'єр-ліга, #Чемпіонат Англії, #Зінченко
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