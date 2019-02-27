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Донбас мінімально обіграв Кременчук і виграв регулярний чемпіонат УХЛ

Вчора 23:37 483 0
Донбас мінімально обіграв Кременчук і виграв регулярний чемпіонат УХЛ

У Дружківці в матчі 40-го туру чемпіонату Української хокейної ліги - Парі-Матч за перше місце в регулярному чемпіонаті зійшлися лідери турнірної таблиці Донбас і Кременчук.

Статус лідерів "регулярки" обидві команди підтвердили ще на старті першого періоду, який пройшов при абсолютно рівній і безкомпромісній боротьбі. Однак під кінець двадцятихвилинки донеччани зуміли скористатися помилками противника і двічі за 10 секунд прошили Микиту Гордюшина - результативні кидки на рахунку в Іллі Коренчука і Віктора Захарова.

У другому періоді кременчужанам в більшості вдалося розмочити рахунок на табло і скоротити своє відставання до мінімальних 2:1 - після точної передачі на п'ятак від Владислава Грицьких першим на добиванні був Олексій Ворона. Однак, ще до другої перерви донеччани змогли повернути собі перевагу в дві шайби - дійсно шедевральним голом відзначився Артем Пуголовкін і зробив рахунок 3:1 на табло.

Заключний відрізок зустрічі команди істотно вирівняли свою гру, однак стали набагато акуратніше грати і в захисті. Така гра відобразилася і на табло - рахунок аж до кінця періоду залишався незмінним. Однак на останній хвилині зустрічі Олексій Ворона зробив дубль і скоротив відставання своєї команди до мінімальних 3:2, але зрівняти рахунок і перевести гру в овертайм у команди Олександра Савицького так і не вийшло.

Таким чином Донбас з 98 очками займає перше місце в регулярному чемпіонаті і разом з "городянами" автоматично проходить у півфінал плей-оф УХЛ-Парі-Матч.

Чемпіонат України, УХЛ

40-й тур

27 лютого

Донбас - Кременчук 3:2 (2:0, 1:1, 0:1)

Шайби: 1:0 Коренчук (Лялька), 17:11; 2:0 Захаров (Костіков), 17:20; 2:1 Ворона (Грицьких, Толстушко - більш.), 24:16; 3:1 Пуголовкін, 28:53; 3:2 Ворона (Гриценко, Савченко), 59:27;

Нагадаємо, Білий Барс закинув три сухих шайби у ворота Динамо. А  Дніпро всуху обіграв Крижаних Вовків в останньому матчі регулярного чемпіонату 

Джерело - Чемпіон.

#УХЛ, #Донбас, #Кременчук
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