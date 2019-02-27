Нант поскаржився на Кардіфф через виплату за Салу

Нант звернувся до ФІФА зі скаргою на Кардіфф, який прострочив перший платіж за нападника Еміліо Салу, придбаного за 15 мільйонів фунтів під час зимового трансферного вікна.

Про це повідомляє ВВС.

Перший платіж у розмірі 5 мільйонів фунтів Кардіфф повинен був здійснити з 5 по 20 лютого. Половину трансферної суми за загиблого в авіакатастрофі футболіста Нант зобов'язаний виплатити Бордо.

Нагадаємо, увечері 21 січня форвард вилетів на приватному літаку в Уельс, але за годину до запланованого прибуття повітряне судно зникло з радарів. 8-го лютого офіційно оголосила про загибель Еміліано Сали, його тіло знайшли під водою.

Раніше, Президент Кардіффа відповів, чи буде клуб платити за трансфер Сали.

Джерело - Чемпіон.