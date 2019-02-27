Реал - Барселона 0:3. Як це було

Реал розгромно поступається на своїй половині поля і вилітає з кубку, в той час, як Барселона крокує до фіналу. Майже гарантували каталонці собі один трофей у цьому сезоні.

90' Вище воріт полетів м'яч і арбітр дав фінальний свисток.

90' Небезпечний штрафний призначає арбітр за гру рукою з боку Івана Ракитича.

90' Продемонстрували статистику фолів. По 14 зробила кожна команда!

90' Дві хвилини додав суддя до нашого поєдинку.

89' Реал намагається атакувати, простріл справа від лицьової лінії в сторону Бензема ми побачили, Тер Штеген впевнено зловив м'яч в руки, не пустивши до нього француза.

88' Третя заміна відбулася і в складі Барселони. Замість Серхіо Бускетса на полі з'явився Артур Рамос.

87' Вболівальники поступово рухаються в бік виходу, а Марсело на лавці вже не такий веселий, щось емоційно він висловлює одному зі своїх партнерів. Сьогоднішня гра по суті вже закінчена.

85' Бейл увійшов зовсім невдало. Занадто слабким вийшов зараз його пас наліво на Регілона, в результаті встиг захисник Барселони зіграти на перехопленні.

83' Бейл з лівого флангу зміщувався в штрафний майданчик, наносив удар сходу по воротах, але так кострубато, що м'яч полетів кудись у бік кутового прапорця. Проте все одно арбітр зафіксував у нього офсайд.

81' І тут же Вінісіуса замінили. Це третя заміна у виконанні Соларі, замість бразильця з'явився Марко Асенсіо.

79' Третю жовту картку показав головний арбітр нашої зустрічі. Це Нельсон Семеду в черговий раз не зміг стримати Вінісіуса і правила проти бразильця порушив.

78' У нас друга заміна в складі Барселони. Луїс Суарес поступився своїм місцем на полі для Артуро Відаля.

76' У Барселони теж заміна. Філіпе Коутіньйо з'явився на полі замість Усмана Дембеле.

74' Заміна у складі Реала. Федеріко Вальверде з'явився на полі замість Каземіро.

72' ГООООЛ! Реалізовує свою спробу Суарес! Зневажливо, паненкою забив Луїс.

71' Пенальті у ворота Реала!

70' А ось і перша заміна в складі Реала. Замість Лукаса Васкеса на поле вийшов Гарет Бейл.

68' ГОООЛ! Барселона подвоює перевагу! Дембеле справа вирвався на вільний простір і чудово прострілив на дальню штангу на Суареса. Варану довелося грати в підкаті, в результаті в свої ворота він м'яч і зрізав.

66' Розіграли м'яч футболісти Реала, Модрич переправив м'яч направо на Карвахаля, який в дотик сильно пробив. Бензема чекав відскік, але Тер Штеген м'яч зловив намертво.

64' Бускетс не встиг за Модричем, довелося підкатом ззаду опонента збивати. "Гірчичник" для гравця Барселони.

63' І знову намагаються господарі грати на Вінісіуса, але зараз він перестарався з навісом на дальню штангу, куди набігав Карвахаль. Занадто сильна передача, захисник просто не дістався до м'яча, та й вкрай важко було його тут прийняти.

61` Вінісіус знову з лівого флангу загострює, навісив до лінії воротарського і Регілон клав м'яч у дальній кут головою. Але витягнувся струною Тер Штеген і врятував команду

60' Карвахаль отримав м'яч на правому фланзі, спробував навісити в штрафний майданчик, але перекинути Альбу не вдалося. М'яч залишився у Реала, затяжна атака господарів триває.

58' Регілон на лівому фланзі красиво проскочив Семеду, навісив від лицьової на дальню штангу на Васкеса, який виявився затиснутий між Альбою і Ленгле, тому і пробити не вийшло. Не схоже на пенальті, та й не буде його.

57' Васкес намагався в падінні м'яч зупинити, але встиг поставити ногу Ленгле, в результаті вийшла вкрай неприємна накладка. Жовта картка для футболіста Реала.

56' На зустрічних курсах пішла гра. Веселіше забігали футболісти. Вінісіус зараз боровся в чужій штрафній до останнього, навіть впав два рази, але кожен раз піднімався і біг далі.

54' Вінісіус на лівому фланзі здорово проскочив Піке, вже готувався від лицьової прострілити під удар партнеру, але Бускетс зміг в підкаті накрити суперника.

53' Реал заробив штрафний удар, Кроос навісив у штрафний майданчик, де верх виграв Каземіро, але бити було не дуже зручно, тому у ворота він потрапити не зміг.

52' Якось занадто просто дали гості пробити Кроосу на підступах до штрафного майданчика. І нехай м'яч в ствір не летів, це контролював Тер Штеген, але ж міг і в дев'ятку потрапити німець, у нього з технікою все добре.

51' За таким рахунком у фінал виходить Барселона, тому чекаємо від Реала активності. І вона вже настає, господарі перейшли на чужу половину поля.

50' ГООООЛ! Барселона відкриває рахунок у матчі! Хорді Альба відправив по лівому флангу Дембеле, Усман прострілив в штрафний майданчик, де Суарес в дотик з-під Серхіо Рамоса переправив м'яч у ближній кут.

48' Кроос навісив, Бензема з лінії воротарського дуже небезпечно пробив головою, відправивши м'яч у лічених сантиметрах від поперечки Але пролунав свисток, француз спирався на плече Бускетса.

47' Реал на початку другого тайму влаштувався на половині поля суперника, Лукас Васкес з правого флангу почав зміщуватися до штрафного майданчика суперника, і тут Ленгле опонента підштовхнув. Може вийти небезпечно

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм. Досить неоднозначана гра, ніби Барселона контролювала м'яч, але гольові моменти створював Реал.

45' Тепер Ракітич виставив ногу, збивши з ніг Лукаса. Між іншим, в коліно Іван потрапив гравцю Реала. Лікарі на полі.

45' Хвилину додав арбітр до першої половини гри!

43' Кроос не встиг за Мессі, в результаті відверто на рівному місці влетів в стегно аргентинцеві. Найчистіше порушення, але свисток мовчить.

41' Не вдалось відразу відбитися Барселоні після кутового, але повторні подачі в штрафний майданчик ні до чого не привели.

40' Швидка атака Реала, серія різких передач, в результаті Вінісіус зліва забрався в штрафний майданчик, а ось простріл накрив захисник. Кутовий.

38' Регілон зліва видав шикарний пас низом під удар Вінісіусу, який метрів з семи не зміг у ворота влучити. Хотів пробити бразилець під поперечину, але в лічених сантиметрах над нею пролетів м'яч.

36' Найнебезпечніший момент зустрічі на даний момент вийшов. Каземіро довгою передачею запустив у карний Вінісіуса, який своїм ударом влучив у суперника, а потім відіграв на Бензема. Француз виявився один в один, другим дотиком пробив низом, але голкіпер зміг відбити.

35' Ракітич низом віддавав в штрафну на Роберто, вчасно Кейлор Навас вийшов з воріт і накрив м'яч.

34' Доставили м'яч в чужу штрафну футболісти Барселони, але там Роберто правила порушив. Кейлор Навас особливо не поспішає.

33' Швидка атака Реала, Вінісіус набрав швидкість по лівому флангу, віддавав передачу низом у штрафну на хід Бенземі, але Піке все прочитав і зміг зіграти на перехопленні.

32' Довго катали м'яч футболісти Барселони на половині поля суперника, але потім його втратили. Але і Реал довго їм не володів, в результаті знову каталонці створюють свою атаку.

30' І якщо після кутового Барселона нічого створити не змогла, то атака другим темпом вийшла небезпечною. Дембеле зліва прострілив уздовж воріт, і дивом ніхто з гостей не встиг ногу підставити.

29' Вельми вдало Барселона сьогодні діє в пресингу. Мессі зараз зміг зліва відібрати м'яч у Карвахаля, а потім і кутовий для своєї команди заробив.

28' Кроос в результаті виконав штрафний удар, навішував в центр штрафного майданчика, але тут Тер Штеген впевнено покинув воротарський майданчик і кулаком виніс м'яч на безпечну відстань від своїх воріт.

27' Регілон по лівому флангу підключився, отримав удар в корпус від Семеду, м'яч залишився у Реала, але арбітр чомусь дав свисток.

26' Закид вперед на Мессі, але м'яч потрапив у спину аргентинцеві, а потім Лео послизнувся і впав. Але у Реала швидка атака теж не вийшла.

25' Мессі виявився на газоні в центрі поля, це Каземіро постарався, причому теж досить небезпечно він тут стелився у підкаті ззаду. Арбітр точно жовту картку десь загубив по дорозі з роздягальні.

23' Бензема на лівому фланзі проскочив Ленгле, прострілив в центр, де Альба на виносі зіграв вкрай невдало, віддавши точно на суперника. Тер Штеген на виході вчасно діяв, накрив він Вінісіуса. А ось Лукас Васкес добити вже не зміг - розгубився.

22' Тоні Кроос хорошою передачею на хід намагався вивести один на один Лукаса Васкеса, але дуже вчасно в цій зоні опинився Хорді Альба, він і виявився першим на м'ячі.

21' Семеду і Регілон зчепилися на клаптику поля за м'яч, і той в результаті ліниво закотився за лицьову від гравця Барселони. Боротьби у нас дійсно багато.

20' Регілон вкрай невдалий пас назад зробив, в результаті Дембеле передачею в центр відправляв один на один Суареса, але Варан дуже вчасно встиг повернутися, зіграв на перехопленні і вибив м'яч на кутовий.

19' Хороша позиція для удара була у Вінісіуса, але юний бразилець пробив вище.

18' Барселона пішла вперед, виконували довгу передачу наліво на Альбу, який вже до штрафного наблизився, але втрьох захисники Реала змогли м'яч відібрати.

16' Барселона контролює м'яч, але вперед не просувається стрімко, хоча саме каталонцям обов'язково потрібно забивати.

14' Не можна сказати, що багато моментів ми спостерігаємо, досить спокійна гра виходить. Однак час на розкачку в команд ще є. До речі, вже в суботу тут же на Бернабеу ці колективи зіграють в рамках Ла-Ліги.

12' Навісив Кроос від лівого прапорця в район воротарського майданчика, Тер Штеген пішов вибивати м'яч, але його підстрахував Піке, вибивши м'яч подалі від власних воріт.

11' Регілон пішов в атаку по своєму лівому флангу, прострілив на ближню штангу, де Тер Штеген встиг зловити м'яч на самій лицьовій, а ось арбітри вирішили, що буде кутовий.

10' Ракитичу зараз дуже пощастило. Гравець Барселони втратив м'яч і найжорстокішим чином прямою ногою влетів в Каземіро. Так можна і ногу відірвати людині, але Хосе Санчес обійшовся навіть без картки.

9' Відбилися футболісти Реала після кутового, але гості досить швидко повернули м'яч під свій контроль, продовжують його контролювати на половині поля суперника.

8' Дембеле з лівого краю штрафного виконав подачу на дальню штангу на Суареса, уругваєць скидав м'яч в центр на Роберто, і лише Регілон в останній момент встиг вибити його на кутовий!

7' Карвахаль відкрився на правому фланзі під передачу Модрича, прострілював у центр штрафного майданчика, але Серхіо Бускетс опинився на шляху м'яча і вибив його в поле.

5' Швидка атака Реала, Бензема відправив у штрафну Васкеса, сам побіг йому за спину, але захисники Барселони оперативно зіграли і в результаті Лукас до м'яча не дістався.

4' Намагався Дембеле обійти Васкеза на правому фланзі, але невдало, в центрі довелося фолити Робертсону, щоб зупинити контратаку.

3' Все ж забрали ініціативу у свої руки гравці Барселони, почалася позиційна атака.

2' Реал намагається грати першим номером напочатку матчу, не дають каталонцям зачепитися за м'яч.

1' Барселона розвела м'яч з центру поля.

Команди на полі, зовсім скоро гра розпочнеться!

Нагадаємо найбільші перемоги Реала та Барселони.

Стали відомі стартові склади команд.

У півфіналі Кубку Іспанії відбудеться мегапротистояння Реал - Барселона.

Гра відбудеться в рамках матча-відповіді, 27 лютого. Початок гри - 22:00.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу Реал - Барселона, починаючи з 21:50.

Перша гра в Барселоні сильнішого не виявила - 1:1.

Також на Чемпіоні: Реал - Барселона: пряма онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.