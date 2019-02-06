Барселона та Реал не визначили сильнішого у півфіналі Кубка Іспанії

На стадіоні Камп Ноу в Барселоні відбувся перший півфінальний матч Кубка Короля, в якому місцева Барселона приймала мадридський Реал.

Вже на шостій хвилині Реал відкрив рахунок в матчі. Вінісіус виконав подачу на дальню штангу, де Бензема прийняв м'яч, прострілив у воротарський, а там Васкес в дотик переправив м'яч у ворота. 0:1.

Каталонці відповіли вже у другій половині гри. Альбу вивели сам на сам, він не зумів переграти Наваса, але м'яч відлетів до Суареса, який по неймовірній траєкторії відправив м'яч у штангу, а вже після цього Малкольм добив його у ворота, де на той час були три захисники. 1:1.

Отже, все вирішиться в Мадриді 27 лютого.

Кубок Іспанії

1/2 фіналу Перший матч

6 лютого

Барселона - Реал 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 6 Васкес, 1:1 - 57 Малкольм.

Нагадаємо, Мессі врятував Барселону від поразки в матчі проти Валенсії.

Раніше, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.

Джерело - Чемпіон.