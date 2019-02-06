Барселона та Реал не визначили сильнішого у півфіналі Кубка Іспанії

На стадіоні Камп Ноу в Барселоні відбувся перший півфінальний матч Кубка Короля, в якому місцева Барселона приймала мадридський Реал.
Вже на шостій хвилині Реал відкрив рахунок в матчі. Вінісіус виконав подачу на дальню штангу, де Бензема прийняв м'яч, прострілив у воротарський, а там Васкес в дотик переправив м'яч у ворота. 0:1.
Каталонці відповіли вже у другій половині гри. Альбу вивели сам на сам, він не зумів переграти Наваса, але м'яч відлетів до Суареса, який по неймовірній траєкторії відправив м'яч у штангу, а вже після цього Малкольм добив його у ворота, де на той час були три захисники. 1:1.
Отже, все вирішиться в Мадриді 27 лютого.
Кубок Іспанії
1/2 фіналу Перший матч
6 лютого
Барселона - Реал 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 6 Васкес, 1:1 - 57 Малкольм.
Нагадаємо, Мессі врятував Барселону від поразки в матчі проти Валенсії.
Раніше, Барселона підписала півзахисника Аякса за 75 млн євро.
Джерело - Чемпіон.