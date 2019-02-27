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Реал - Барселона 0:0. ОНЛАЙН

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Реал - Барселона 0:0. ОНЛАЙН

Сьогодні 22:50 913 0
Реал - Барселона 0:0. ОНЛАЙН

48' Кроос навісив, Бензема з лінії воротарського дуже небезпечно пробив головою, відправивши м'яч у лічених сантиметрах від поперечки Але пролунав свисток, француз спирався на плече Бускетса.

47' Реал на початку другого тайму влаштувався на половині поля суперника, Лукас Васкес з правого флангу почав зміщуватися до штрафного майданчика суперника, і тут Ленгле опонента підштовхнув. Може вийти небезпечно

46' Другий тайм розпочався!

Завершився перший тайм. Досить неоднозначана гра, ніби Барселона контролювала м'яч, але гольові моменти створював Реал.

45' Тепер Ракітич виставив ногу, збивши з ніг Лукаса. Між іншим, в коліно Іван потрапив гравцю Реала. Лікарі на полі.

45' Хвилину додав арбітр до першої половини гри! 

43' Кроос не встиг за Мессі, в результаті відверто на рівному місці влетів в стегно аргентинцеві. Найчистіше порушення, але свисток мовчить.

41' Не вдалось відразу відбитися Барселоні після кутового, але повторні подачі в штрафний майданчик ні до чого не привели.

40' Швидка атака Реала, серія різких передач, в результаті Вінісіус зліва забрався в штрафний майданчик, а ось простріл накрив захисник. Кутовий.

38' Регілон зліва видав шикарний пас низом під удар Вінісіусу, який метрів з семи не зміг у ворота влучити. Хотів пробити бразилець під поперечину, але в лічених сантиметрах над нею пролетів м'яч.

36' Найнебезпечніший момент зустрічі на даний момент вийшов. Каземіро довгою передачею запустив у карний Вінісіуса, який своїм ударом влучив у суперника, а потім відіграв на Бензема. Француз виявився один в один, другим дотиком пробив низом, але голкіпер зміг відбити.

35' Ракітич низом віддавав в штрафну на Роберто, вчасно Кейлор Навас вийшов з воріт і накрив м'яч.

34' Доставили м'яч в чужу штрафну футболісти Барселони, але там Роберто правила порушив. Кейлор Навас особливо не поспішає.

33' Швидка атака Реала, Вінісіус набрав швидкість по лівому флангу, віддавав передачу низом у штрафну на хід Бенземі, але Піке все прочитав і зміг зіграти на перехопленні.

32' Довго катали м'яч футболісти Барселони на половині поля суперника, але потім його втратили. Але і Реал довго їм не володів, в результаті знову каталонці створюють свою атаку.

30' І якщо після кутового Барселона нічого створити не змогла, то атака другим темпом вийшла небезпечною. Дембеле зліва прострілив уздовж воріт, і дивом ніхто з гостей не встиг ногу підставити.

29' Вельми вдало Барселона сьогодні діє в пресингу. Мессі зараз зміг зліва відібрати м'яч у Карвахаля, а потім і кутовий для своєї команди заробив.

28' Кроос в результаті виконав штрафний удар, навішував в центр штрафного майданчика, але тут Тер Штеген впевнено покинув воротарський майданчик і кулаком виніс м'яч на безпечну відстань від своїх воріт.

27' Регілон по лівому флангу підключився, отримав удар в корпус від Семеду, м'яч залишився у Реала, але арбітр чомусь дав свисток.

26' Закид вперед на Мессі, але м'яч потрапив у спину аргентинцеві, а потім Лео послизнувся і впав. Але у Реала швидка атака теж не вийшла.

25' Мессі виявився на газоні в центрі поля, це Каземіро постарався, причому теж досить небезпечно він тут стелився у підкаті ззаду. Арбітр точно жовту картку десь загубив по дорозі з роздягальні.

23' Бензема на лівому фланзі проскочив Ленгле, прострілив в центр, де Альба на виносі зіграв вкрай невдало, віддавши точно на суперника. Тер Штеген на виході вчасно діяв, накрив він Вінісіуса. А ось Лукас Васкес добити вже не зміг - розгубився.

22' Тоні Кроос хорошою передачею на хід намагався вивести один на один Лукаса Васкеса, але дуже вчасно в цій зоні опинився Хорді Альба, він і виявився першим на м'ячі.

21' Семеду і Регілон зчепилися на клаптику поля за м'яч, і той в результаті ліниво закотився за лицьову від гравця Барселони. Боротьби у нас дійсно багато.

20' Регілон вкрай невдалий пас назад зробив, в результаті Дембеле передачею в центр відправляв один на один Суареса, але Варан дуже вчасно встиг повернутися, зіграв на перехопленні і вибив м'яч на кутовий.

19' Хороша позиція для удара була у Вінісіуса, але юний бразилець пробив вище.

18' Барселона пішла вперед, виконували довгу передачу наліво на Альбу, який вже до штрафного наблизився, але втрьох захисники Реала змогли м'яч відібрати. 

16' Барселона контролює м'яч, але вперед не просувається стрімко, хоча саме каталонцям обов'язково потрібно забивати. 

14' Не можна сказати, що багато моментів ми спостерігаємо, досить спокійна гра виходить. Однак час на розкачку в команд ще є. До речі, вже в суботу тут же на Бернабеу ці колективи зіграють в рамках Ла-Ліги.

12' Навісив Кроос від лівого прапорця в район воротарського майданчика, Тер Штеген пішов вибивати м'яч, але його підстрахував Піке, вибивши м'яч подалі від власних воріт.

11' Регілон пішов в атаку по своєму лівому флангу, прострілив на ближню штангу, де Тер Штеген встиг зловити м'яч на самій лицьовій, а ось арбітри вирішили, що буде кутовий.

10' Ракитичу зараз дуже пощастило. Гравець Барселони втратив м'яч і найжорстокішим чином прямою ногою влетів в Каземіро. Так можна і ногу відірвати людині, але Хосе Санчес обійшовся навіть без картки.

9' Відбилися футболісти Реала після кутового, але гості досить швидко повернули м'яч під свій контроль, продовжують його контролювати на половині поля суперника.

8' Дембеле з лівого краю штрафного виконав подачу на дальню штангу на Суареса, уругваєць скидав м'яч в центр на Роберто, і лише Регілон в останній момент встиг вибити його на кутовий!

7' Карвахаль відкрився на правому фланзі під передачу Модрича, прострілював у центр штрафного майданчика, але Серхіо Бускетс опинився на шляху м'яча і вибив його в поле.

5' Швидка атака Реала, Бензема відправив у штрафну Васкеса, сам побіг йому за спину, але захисники Барселони оперативно зіграли і в результаті Лукас до м'яча не дістався.

4' Намагався Дембеле обійти Васкеза на правому фланзі, але невдало, в центрі довелося фолити Робертсону, щоб зупинити контратаку.

3' Все ж забрали ініціативу у свої руки гравці Барселони, почалася позиційна атака.

2' Реал намагається грати першим номером напочатку матчу, не дають каталонцям зачепитися за м'яч.

1' Барселона розвела м'яч з центру поля.

Команди на полі, зовсім скоро гра розпочнеться!

Нагадаємо найбільші перемоги Реала та Барселони.

Стали відомі стартові склади команд.

У півфіналі Кубку Іспанії відбудеться мегапротистояння Реал - Барселона.

Гра відбудеться в рамках матча-відповіді, 27 лютого. Початок гри - 22:00.

Чемпіон проведе для вас текстову онлайн-трансляцію матчу Реал - Барселона, починаючи з 21:50.

Перша гра в Барселоні сильнішого не виявила - 1:1.

 Також на Чемпіоні: Реал - Барселона: пряма онлайн-трансляція

Джерело - Чемпіон.

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