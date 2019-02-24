Сьогодні, 24 лютого, збірна України дізнається своїх суперників на молодіжному Чемпіонаті світу-2019
Жеребкування Чемпіонату світу-2019 (U-20) стартує о 18:30 за київським часом в польському місті Гдиня.
Турнір відбудеться у Польщі в період з 23 травня по 15 червня. У ньому приймуть участь 24 збірні з усіх 6-и конфедерацій.
Усі команди розподілені на кошики, яких всього чотири. При формуванні враховуються результати збірних на останніх 5-и ЧС (U-20) та територіальний принцип.
Збірна України потрапила до кошику №3.
Кошик 1: Польща, Португалія, Уругвай, Франція, США, Мексика
Кошик 2: Малі, Нігерія, Нова Зеландія, Колумбія, Республіка Корея, Італія
Кошик 3: Саудівська Аравія, Сенегал, Аргентина, Еквадор, УКРАЇНА, Гондурас.
Кошик 4: Японія, ПАР, Катар, Панама, Норвегія, Таїті.
Нагадаємо, Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА.
Також, Динамо зіграє з Челсі, Айнтрахт з Інтером. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
Джерело - Чемпіон.