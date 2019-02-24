Сьогодні, 24 лютого, збірна України дізнається своїх суперників на молодіжному Чемпіонаті світу-2019

Жеребкування Чемпіонату світу-2019 (U-20) стартує о 18:30 за київським часом в польському місті Гдиня.

Турнір відбудеться у Польщі в період з 23 травня по 15 червня. У ньому приймуть участь 24 збірні з усіх 6-и конфедерацій.

Усі команди розподілені на кошики, яких всього чотири. При формуванні враховуються результати збірних на останніх 5-и ЧС (U-20) та територіальний принцип.

Збірна України потрапила до кошику №3.

Кошик 1: Польща, Португалія, Уругвай, Франція, США, Мексика

Кошик 2: Малі, Нігерія, Нова Зеландія, Колумбія, Республіка Корея, Італія

Кошик 3: Саудівська Аравія, Сенегал, Аргентина, Еквадор, УКРАЇНА, Гондурас.

Кошик 4: Японія, ПАР, Катар, Панама, Норвегія, Таїті.

Нагадаємо, Харків претендує на проведення матчу за Суперкубок УЄФА.

Також, Динамо зіграє з Челсі, Айнтрахт з Інтером. Результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Джерело - Чемпіон.