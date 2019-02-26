Збірна України розгромила Ізраїль

Підопічні Сергія Нагорняка здобули першу перемогу під керівництвом нового тренера.

У першому таймі домінували господарі, проте захист українських юнаків встояв. У другому таймі підопічні Нагорняка пришвидшили темп, що принесло позитивний результат. Спочатку Мудрик відкрив рахунок у матчі, а згодом Кащук подвоїв перевагу наших хлопців. На останніх хвилинах матчу Сікан реалізував свою нагоду та довів рахунок до розгромного.

У четвер, 28 лютого, команди зустрінуться знову. Матч стартує в 11-й годині.

Товариський матч

26 лютого

Ізраїль U-19 – Україна U-19 0:3 (0:0)

Голи: 0:1 - 58 Мудрик, 0:2 - 73 Кащук, 0:3 - 90 Сікан.

Нагадаємо, П'ятов написав листа полоненим українським морякам. Натомість, Збірна України опустилась на 30-ту сходинку в рейтингу FIFA

Джерело - Чемпіон.