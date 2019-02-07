Збірна України опустилась на 30-ту сходинку в рейтингу FIFA

Міжнародна федерація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна втратила 2 позиції та опустилась на 30 сходинку.

Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.

Рейтинг ФІФА станом на 7 лютого 2019 року

1. Бельгія — 1727 очок

2. Франція — 1726 очок

3. Бразилія — 1676 очок

4. Хорватія — 1634 очок

5. Англія — 1631 очок

6. Португалія — 1614 очок

7. Уругвай — 1609 очок

8. Швейцарія — 1599 очок

9. Іспанія — 1591 очок

10. Данія — 1589 очок

…

30. Україна — 1482 очок

Нагадаємо, Шевченко не захотів коментувати трансфер Ракицького.

Також, Шевченко підтримає президента Федерації футболу України Андрія Павелка під час виконкому УЄФА.

Джерело - Офіційний сайт FIFA.