Збірна України опустилась на 30-ту сходинку в рейтингу FIFA

Міжнародна федерація футболу на своєму офіційному сайті опублікувала оновлений рейтинг національних збірних. Україна втратила 2 позиції та опустилась на 30 сходинку.
Про це повідомляє офіційний сайт ФІФА.
Рейтинг ФІФА станом на 7 лютого 2019 року
1. Бельгія — 1727 очок
2. Франція — 1726 очок
3. Бразилія — 1676 очок
4. Хорватія — 1634 очок
5. Англія — 1631 очок
6. Португалія — 1614 очок
7. Уругвай — 1609 очок
8. Швейцарія — 1599 очок
9. Іспанія — 1591 очок
10. Данія — 1589 очок
…
30. Україна — 1482 очок
Нагадаємо, Шевченко не захотів коментувати трансфер Ракицького.
Також, Шевченко підтримає президента Федерації футболу України Андрія Павелка під час виконкому УЄФА.
Джерело - Офіційний сайт FIFA.