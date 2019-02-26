П'ятов написав листа полоненим українським морякам. ФОТО

Голкіпер збірної України та донецького Шахтаря Андрій П'ятов долучився до акції на підтримку українських полонених моряків.

Пр оце повідомляє видання Tribuna.

"Хотів би всім нашим морякам, які перебувають у полоні, передати слова підтримки. Упевнений, у хлопців сильний характер, вони подолають всі випробування з високо піднятою головою. Сил вам, хлопці, здоров'я, віри в себе, тримайтеся. Вас не зламати!", - написав П'ятов.

Кілька днів тому кримські активісти Осман Пашаєв і Лейла Омер, а також Наталія Красненкова вирішили зібрати листи відомих людей до українських моряків, які перебувають в полоні у Москві. Активісти дізналися імена кумирів моряків. Серед них були й спортсмени — Андрій П'ятов, Василь Ломаченко, Олександр Усик і гравці Динамо.

Нагадаємо, Шахтар переграв Олександрію. Тим часом Марлос став найкориснішим гравцем туру в УПЛ.

Джерело - Tribuna.