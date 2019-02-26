Гвардіола: Зінченка чекає довга кар'єра, сподіваюся, в Манчестер Сіті

Олександр Зінченко може на довго залишитися в манчестер Сіті
Так вважає головний тренер Пеп Гвардіола, слова якого наводить.
Слова керманича містян оприлюднені в офіційному Twitter клубу.
"Він показав мені значущість і цінність того, що значить бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близький до того, щоб піти, але я жодного разу, ні на одному тренуванні, не бачив, щоб він був незадоволений. Його чекає довга кар'єра. Сподіваюся, тут!", - заявив Гвардіола.
PEP 💬 @Azinchenko17 has showed me the importance and value of being a good guy.— Manchester City (@ManCity) 26 лютого 2019 р.
At the beginning of the season he was close to making a transfer, and I never saw one bad face or training session from him.
He is going to have a long career, here hopefully!
Нагадаємо, Зінченко наближається до рекорду Лужного в Англії. Днями Олександр став найкращим гравцем фіналу Кубка ліги.
Джерело - Чемпіон.