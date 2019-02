Гвардіола: Зінченка чекає довга кар'єра, сподіваюся, в Манчестер Сіті

Олександр Зінченко може на довго залишитися в манчестер Сіті

Так вважає головний тренер Пеп Гвардіола, слова якого наводить.

Слова керманича містян оприлюднені в офіційному Twitter клубу.

PEP 💬 @Azinchenko17 has showed me the importance and value of being a good guy.



At the beginning of the season he was close to making a transfer, and I never saw one bad face or training session from him.



He is going to have a long career, here hopefully!