Гвардіола: Зінченка чекає довга кар'єра, сподіваюся, в Манчестер Сіті

Олександр Зінченко може на довго залишитися в манчестер Сіті

Так вважає головний тренер Пеп Гвардіола, слова якого наводить.

Слова керманича містян оприлюднені в офіційному Twitter клубу.

"Він показав мені значущість і цінність того, що значить бути хорошим хлопцем. На початку сезону він був близький до того, щоб піти, але я жодного разу, ні на одному тренуванні, не бачив, щоб він був незадоволений. Його чекає довга кар'єра. Сподіваюся, тут!", - заявив Гвардіола.