Зінченко наближається до рекорду Лужного в Англії

Півзахисник Манчестер Сіті і збірної України Олександр Зінченко незабаром може побити рекорд екс-гравця лондонського Арсенала Олега Лужного.

Про це повідомляє xsport.

Поки колишній футболіст канонірів - лідер серед футболістів з українським паспортом за кількістю трофеїв на Туманному Альбіоні. У Лужного 5 трофеїв з Арсеналом: золото АПЛ, два Кубка Англії і два Суперкубка.

У Зінченко поки в активі золоті медалі в АПЛ, два Кубка Ліги і Суперкубок Англії. Якщо Зінченко виграє з Манчестер Сіті ще два трофеї, то стане рекордсменом серед титулів в Англії серед українців.

Нагадаємо, Манчестер Сіті обіграв Челсі в серії пенальті у фіналі Кубка Ліги. Також Зінченко став найкращим гравцем матчу.

Джерело - xsport.ua.