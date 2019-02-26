Український боксер побореться за пояс EBU

Андрій Руденко, український боксер у надважкій вазі (32-3 20 КО), їде в Німеччину щоб поборотися за пояс чемпіона за версією EBU (European Boxing Union). Бій пройде в суботу, 2 березня, в Магдебурзі, в домашніх умовах для суперника. Німецький боксер та володар поясу EBU Агіт Кабайел (18-0, 13 КО) вже четверте буде захищати свій титул.

Трансляція поєдинку відбудеться на телеканалі XSPORT 2 березня о 21:00.

Попередній бій Руденко провів в грудні проти британського боксера Джона Волау (5-4, 2 КО). Українець переміг вже у третьому раунді технічним нокаутом.

У Кабайела між боями була довга перерва. Він виступав в квітні 2108-го року, успішно захистивши свій титул. Агіт переміг свого суперника серба Мілана Ровчанина (19-2, 13 КО) також в третьому раунді.

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Джерело - Чемпіон.