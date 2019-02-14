Гвоздик: Мета на 2019 рік - об'єднати титули чемпіона світу

Боксер Олександр Гвоздик боїться недооцінювати свого наступного суперника Дуду Нгумбу.

Про це заявив сам українець, слова якого цитує iSport.

"Шлях до чемпіонського титулу був досить довгим, і зараз хочу всім показати, чому є кращим напівважковаговиком у світі. Нгумбу - важкий суперник, і я не можу собі дозволити недооцінювати його і дивитися йому за спину. Мета на 2019 рік - об'єднати титули чемпіона світу, проте перш мені потрібно подбати про поєдинок 30 березня", - заявив Гвоздик.