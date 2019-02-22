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Модрич продовжить грати за Реал

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Модрич продовжить грати за Реал

Півзахисник Реала Лука Модрич досяг угоди з клубом про підписання нового контракту.

Про це повідомляє Marca.

За інформацією видання, хорват затримається в Королівському клубі до 2021 року і, таким чином, має шанс завершити футбольну кар'єру в Мадриді.

У нинішньому сезоні Модрич зіграв за Реал 33 матчі у всіх турнірах, де відзначився 3 голами і 6 результативним передачами.

У грудні минулого року півзахисник збірної Хорватії отримав Золотий м'яч, перервавши гегемонію Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.

Нагадаємо, Бейл вирішив залишитися в Реалі.

Також, Реал продасть свою зірку.

Джерело - Marca.

#Реал, #контракт, #футбол, #Модрич
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