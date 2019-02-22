Модрич продовжить грати за Реал

Півзахисник Реала Лука Модрич досяг угоди з клубом про підписання нового контракту.
Про це повідомляє Marca.
За інформацією видання, хорват затримається в Королівському клубі до 2021 року і, таким чином, має шанс завершити футбольну кар'єру в Мадриді.
У нинішньому сезоні Модрич зіграв за Реал 33 матчі у всіх турнірах, де відзначився 3 голами і 6 результативним передачами.
У грудні минулого року півзахисник збірної Хорватії отримав Золотий м'яч, перервавши гегемонію Ліонеля Мессі і Кріштіану Роналду.
Нагадаємо, Бейл вирішив залишитися в Реалі.
Також, Реал продасть свою зірку.
Джерело - Marca.