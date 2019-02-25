Бензема: Я лідер атак Реала

Форвард Реала Каріма Бензема нарешті відчуває себе лідером атаки команди, а не просто доповненням до Кріштіану Роналду.

Про це розповів сам гравець.

"Тепер я став лідером атаки. Я є головним координатором атаки, а не просто доповненням до Кріштіану. Коли він був на полі, то я завжди намагався допомогти йому забити ще більше голів. Я був на задньому плані, тепер же я хочу показати, що вмію забивати", - заявив Бензема France Football.

Цього сезону Карім Бензема забив 20 голів в 40 матчах за Реал в сезоні. Це на 8 більше, ніж за всю минулу кампанію.

Нагадаємо, Бейл вирішив залишитися в Реалі. Також, Модрич продовжить грати за Реал.

Джерело - Чемпіон.