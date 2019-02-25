Атлетіко Мадрид пожартував над гравцем Реала

Атлетіко Мадрид розмістив твіт, який був присвячений церемонії вручення Оскар. Однак у поста було приховане значення, адресоване гравцеві Реала Каземіро. Він у матчі Леванте - Реал Мадрид симулював у штрафному майданчику суперника.

"Великий початок для ночі Оскарів. Матрасники, який фільм виберете ви? "

Футболіст вершкових Дані Карвахаль відповів креативно на цей твіт, назвавши фільми, які на його думку гідні перегляду.

"Раджу подивитися В серці Десіми і В серці Ундесіми. У мене вони є на DVD ".

📽 La noche de los Oscars ha arrancado a lo grande. ¿Una película?

#LaHistoriaInterminable. Atléticos, ¿cuál elegís vosotros? 🎭 — Atlético de Madrid (@Atleti) February 24, 2019

Нагадаємо, Модрич продовжить грати за Реал. Також, президент Атлетіко розкритикував Роналду.

Джерело - Чемпіон.