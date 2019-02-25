Саррі пояснив, чому виник конфлікт з голкіпером Челсі

Між наставником Челсі Мауріціо Саррі і голкіпером Кепою Аррісабалагою виникло непорозуміння під час фіналу Кубка англійської Ліги проти Манчестер Сіті.

Про це заявив сам італійський фахівець.

"Я подумав, що у Кепи проблеми, але їх не було, тому він мав рацію, напевно. Тепер я розумію ситуацію. Було велике непорозуміння між нами ", - сказав Саррі.

Нагадаємо, Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Челсі у фіналі Кубка ліги. Також, Зінченко став найкращим гравцем матчу за кількістю відборів.

Джерело - betnews365.