Моурінью: Кепа показав характер, мені це подобається

Колишній тренер Челсі Жозе Моурінью підтримав воротаря лондонського Челсі Кепу Аррісабалагу, який відмовився від заміни у фінальному матчі Кубка ліги з Манчестер Сіті.

Про це повідомляє DAZN.

"Мені не подобається, що Кепа поставив свого тренера і його асистента в хитке становище. На щастя, я з такою ситуацією в своїй кар'єрі не стикався. З іншого боку, голкіпер хоче показати свій характер, свою впевненість, що він хоче стояти у воротах під час серії пенальті і здійснювати сейви - і мені це подобається ", - сказав Моурінью.