Моурінью: Кепа показав характер, мені це подобається

Колишній тренер Челсі Жозе Моурінью підтримав воротаря лондонського Челсі Кепу Аррісабалагу, який відмовився від заміни у фінальному матчі Кубка ліги з Манчестер Сіті.
Про це повідомляє DAZN.
"Мені не подобається, що Кепа поставив свого тренера і його асистента в хитке становище. На щастя, я з такою ситуацією в своїй кар'єрі не стикався. З іншого боку, голкіпер хоче показати свій характер, свою впевненість, що він хоче стояти у воротах під час серії пенальті і здійснювати сейви - і мені це подобається ", - сказав Моурінью.
Нагадаємо, голкіпер Челсі відмовився йти на заміну в фінальному матчі Кубка ліги з Манчестер Сіті. Також, гравці Манчестер Сіті не дали Зінченку підняти кубок над головою.
Джерело - sport.ua.