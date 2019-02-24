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Антигерой футбольного дня. Кепа став головним невдахою фіналу Кубка англійської ліги

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Антигерой футбольного дня. Кепа став головним невдахою фіналу Кубка англійської ліги

Головною фішкою фіналу Кубка англійської ліги став навіть не титул Манчестер Сіті, який команда Гвардіоли завоювала в серії пенальті, а воротар Челсі Кєпа Аррісабалага.

Іспанця на 118 хвилині схопила судома і всім вже здавалося, що він не може продовжувати гру. Мауріціо Саррі вже навіть дав останні напутні слова запасному голкіперу Віллі Кабальєро перед виходом на поле. Однак Кєпі, схоже, захотілося стати Man of the match в серії пенальті. Чого не вийшло. Чотири пропущених 11-метрових - особливо підлий з яких від Агуеро прямо під рукою - залишили синіх без шансів на трофей.

У цій всій комедії не менше дивує, що наставник Мауріціо Саррі пішов на поводу свого воротаря-підопічного і скасував заміну, але це факт для ще однієї історії.

Нагадаємо, Зінченко став володарем Кубку АЛ. Огляд матчу Манчестер Сіті - Челсі.

Також, Манчестер Сіті із Зінченком обіграв Челсі у фіналі Кубка ліги.

Джерело - Чемпіон.

#Челсі, #Кєпа, #Манчестер Сіті
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