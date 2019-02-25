Соль: Головна зірка Динамо - Циганков

Віктор Циганков — успішно гратиме в Європі.

Так вважає іспанський легіонер Динамо Фран Соль, слова якого наводить dynamo.kiev.ua.

"У першу чергу я б хотів виділити Дениса Бойка. Вважаю, він став справжнім героєм матчу з Олімпіакосом. А головною зіркою нинішнього Динамо я б назвав Віктора Циганкова. Його ліва нога — це щось! Це той футболіст, який в майбутньому успішно гратиме в Європі.

Крім того, необхідно виділити Миколу Шапаренка. У нього взагалі якась особлива енергія, і він вміє нею заразити всю команду. Ну і, звичайно, не можна не відзначити Беньяміна Вербича — це висококласний футболіст, який дуже допомагає Динамо", - сказав Соль.