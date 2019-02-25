Соль: Головна зірка Динамо - Циганков

Віктор Циганков — успішно гратиме в Європі.
Так вважає іспанський легіонер Динамо Фран Соль, слова якого наводить dynamo.kiev.ua.
"У першу чергу я б хотів виділити Дениса Бойка. Вважаю, він став справжнім героєм матчу з Олімпіакосом. А головною зіркою нинішнього Динамо я б назвав Віктора Циганкова. Його ліва нога — це щось! Це той футболіст, який в майбутньому успішно гратиме в Європі.
Крім того, необхідно виділити Миколу Шапаренка. У нього взагалі якась особлива енергія, і він вміє нею заразити всю команду. Ну і, звичайно, не можна не відзначити Беньяміна Вербича — це висококласний футболіст, який дуже допомагає Динамо", - сказав Соль.
Нагадаємо, Соль заявив про бажання виграти Лігу Європи. Також Соль прокоментував свій перший гол за Динамо.
Джерело - dynamo.kiev.ua.