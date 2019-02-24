Соль: Ми хочемо виграти Лігу Європи

Шанси пройти Челсі? П'ятдесят на п'ятдесят.

Розповів форвард Динамо Фран Соль у своєму інтерв'ю dynamo.kiev.ua.

"Так, нам дістався іменитий суперник. Але яка різниця, з ким грати, якщо ми хочемо виграти Лігу Європи? Звичайно, Челсі - це дуже непростий суперник. Щоб пройти його, ми повинні бути підготовлені на своєму максимумі. Необхідно буде грати агресивно - тільки так ми зможемо домогтися успіху. Шанси у нас пройти Челсі, звичайно ж, є. Які вони саме? П'ятдесят на п'ятдесят. Ми віддамо всі сили, щоб пройти в чвертьфінал Ліги Європи", - сказав Соль.